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Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Кремлі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 20 березня 2023, 15:57
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Кремлі
Володимир Путін, Сі Цзіньпін, скриншот

Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін розпочали переговори в Кремлі.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства

Деталі: Зустріч відбувається в представницькому кабінеті першого корпусу Кремля.

На зустрічі Путін передусім заявив, що радий особисто привітати Сі Цзіньпіна з переобранням на пост голови КНР.

 

Президент країни-агресора також сказав, що уважно ознайомився з планом Китаю щодо України.

За його словами, план Пекіна можна обговорити, бо "Росія завжди відкрита для переговорного процесу".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: В Міністерстві закордонних справ заявили, що стежать за візитом глави Китаю Сі Цзіньпіна до Російської Федерації і розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити окупантів припинити агресивну війну проти України.

Теми: ПутінКитайРосія
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