Очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб зупинити війну – МЗС про візит Сі Цзіньпіна в РФ

В Міністерстві закордонних справ заявили, що стежать за візитом глави Китаю Сі Цзіньпіна до Російської Федерації і розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити окупантів припинити агресивну війну проти України.

Джерело: речник МЗС України Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Україна уважно стежить за візитом Голови КНР до Росії. Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити агресивну війну проти України.

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Як наголосив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль.

Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції Генеральної Асамблеї ООН з цього питання".

Що було раніше: 20 березня Сі Цзіньпін прилетів в Москву, де у нього запланована зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

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20-22 березня Сі Цзіньпін відвідує Росію з державним візитом, який стане його першою закордонною поїздкою після переобрання на посаду глави держави на третій термін.

Видання Financial Times з посиланням на джерело повідомляє, що очільник КНР після візиту до Москви може зателефонувати президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо:

24 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.

Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що для реалізації так зварного "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, Росія повинна або капітулювати, або вивести свої війська с території країни.

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