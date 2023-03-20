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Очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб зупинити війну – МЗС про візит Сі Цзіньпіна в РФ

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 13:53
Очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб зупинити війну – МЗС про візит Сі Цзіньпіна в РФ
Сі Цзіньпін в РФ 20 березня 20223 року, фото: РИА Новости

В Міністерстві закордонних справ заявили, що стежать за візитом глави Китаю Сі Цзіньпіна до Російської Федерації і розраховують, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити окупантів припинити агресивну війну проти України.

Джерело: речник МЗС України Ніколенко у коментарі "Українській правді" 

Пряма мова: "Україна уважно стежить за візитом Голови КНР до Росії. Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити агресивну війну проти України.

Як наголосив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль.

Ми готові до більш тісного діалогу з Китаєм з метою відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції Генеральної Асамблеї ООН з цього питання".

Що було раніше: 20 березня Сі Цзіньпін прилетів в Москву, де у нього запланована зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

20-22 березня Сі Цзіньпін відвідує Росію з державним візитом, який стане його першою закордонною поїздкою після переобрання на посаду глави держави на третій термін.

ВІДЕО ДНЯ

Видання Financial Times з посиланням на джерело повідомляє, що очільник КНР після візиту до Москви може зателефонувати президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо:

  • 24 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
  • До цього Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ складається з 12 пунктів.
  • Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що для реалізації так зварного "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні, Росія повинна або капітулювати, або вивести свої війська с території країни.

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Теми: КитайУкраїнавійнаРосія
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