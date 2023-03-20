Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

Источник: российские пропагандистские информагентства

Детали: Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

Реклама:

На встрече Путин прежде всего заявил, что рад лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.

Президент страны-агрессора также сказал, что внимательно ознакомился с планом Китая относительно Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, план Пекина можно обсудить, потому что "Россия всегда открыта для переговорного процесса".

Что предшествовало: В Министерстве иностранных дел заявили, что следят за визитом главы Китая Си Цзиньпина в Российскую Федерацию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить оккупантов прекратить агрессивную войну против Украины.