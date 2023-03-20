Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Станислав ПогориловПонедельник, 20 марта 2023, 14:57
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Воадимир Путин, Си Цзиньпин, скриншот

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

Источник: российские пропагандистские информагентства

Детали: Встреча проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля.

Реклама:

На встрече Путин прежде всего заявил, что рад лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР.

 

Президент страны-агрессора также сказал, что внимательно ознакомился с планом Китая относительно Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, план Пекина можно обсудить, потому что "Россия всегда открыта для переговорного процесса".

Что предшествовало: В Министерстве иностранных дел заявили, что следят за визитом главы Китая Си Цзиньпина в Российскую Федерацию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить оккупантов прекратить агрессивную войну против Украины.

Темы: ПутинКитайРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Во время тревоги вблизи Киева сбит вражеский летательный объект – КГВА
Пограничники показали, как обезвредили группу россиян под Бахмутом
Данилов: У нас нет 100 тысяч потерь среди военных, это невозможно
Рада призвала выполнить решение МУС и доставить Путина в Гаагу
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: