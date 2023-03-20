Пригожин хоче карати за відмову ховати "вагнерівців" у РФ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зажадав карати в Росії тих, хто відмовляється ховати "вагнерівців".

Джерело: пресслужба компанії Пригожина

Пряма мова: "Є ще одна проблема, з якою ми зіткнулися і яку, найімовірніше, потрібно буде законодавчо вирішити – це покарання за відмову в похованні учасників СВО".

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Деталі: Пригожин додав, що його прохання заборонити дискредитувати найманців і "не згадувати щоразу про те, що загинув розбійник, хуліган чи шахрай", вже було виконане.

Що цьому передували:

14 березня Державна дума Росії ухвалила поправки в свій закон про "дискредитацію" російської армії, розширивши його дію на всіх окупантів, у тому числі добровольців, у статусі яких беруть участь у війні "вагнерівці".