Пригожин хоче карати за відмову ховати "вагнерівців" у РФ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зажадав карати в Росії тих, хто відмовляється ховати "вагнерівців".

Джерело: пресслужба компанії Пригожина

Пряма мова: "Є ще одна проблема, з якою ми зіткнулися і яку, найімовірніше, потрібно буде законодавчо вирішити – це покарання за відмову в похованні учасників СВО".

Деталі: Пригожин додав, що його прохання заборонити дискредитувати найманців і "не згадувати щоразу про те, що загинув розбійник, хуліган чи шахрай", вже було виконане.

Що цьому передували: