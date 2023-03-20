Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин хочет наказывать за отказ хоронить "вагнеровцев" в РФ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 16:36
Пригожин хочет наказывать за отказ хоронить вагнеровцев в РФ
ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потребовал наказывать в России тех, кто отказывается хоронить "вагнеровцев".

Источник: пресс-служба компании Пригожина 

Прямая речь: "Есть еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую, скорее всего, нужно будет законодательно решить - это наказание за отказ в захоронении участников СВО".

Детали: Пригожин добавил, что его просьба запретить дискредитировать наемников и "не вспоминать каждый раз о том, что погиб разбойник, хулиган или мошенник", уже была выполнена. 

Что этому предшествовали: 

  • 14 марта Государственная дума России приняла поправки в свой закон о "дискредитации" российской армии, расширив его действие на всех оккупантов, в том числе добровольцев, в статусе которых участвуют в войне "вагнеровцы".

Темы: ВагнерРосcиявойнаПригожин
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Вагнер
Пригожин придумывает информповоды, чтобы оправдать неспособность "Вагнера" окружить Бахмут – ISW
Пригожин заявил, что до мая "Вагнер" планирует набрать 30 тысяч боевиков
В России нашли массовое захоронение "вагнеровцев" – СМИ
Последние новости
22:03
Кулеба: ЮАР не сможет проигнорировать ордер на арест Путина
21:43
Армия РФ пытается взять Авдеевку в кольцо, но уже выдыхается – Силы обороны
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
Все новости...