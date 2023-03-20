Пригожин хочет наказывать за отказ хоронить "вагнеровцев" в РФ
Понедельник, 20 марта 2023, 16:36
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потребовал наказывать в России тех, кто отказывается хоронить "вагнеровцев".
Источник: пресс-служба компании Пригожина
Прямая речь: "Есть еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую, скорее всего, нужно будет законодательно решить - это наказание за отказ в захоронении участников СВО".
Детали: Пригожин добавил, что его просьба запретить дискредитировать наемников и "не вспоминать каждый раз о том, что погиб разбойник, хулиган или мошенник", уже была выполнена.
Что этому предшествовали:
- 14 марта Государственная дума России приняла поправки в свой закон о "дискредитации" российской армии, расширив его действие на всех оккупантов, в том числе добровольцев, в статусе которых участвуют в войне "вагнеровцы".