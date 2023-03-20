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Пригожин хочет наказывать за отказ хоронить "вагнеровцев" в РФ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 20 марта 2023, 15:36
Пригожин хочет наказывать за отказ хоронить вагнеровцев в РФ
ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин потребовал наказывать в России тех, кто отказывается хоронить "вагнеровцев".

Источник: пресс-служба компании Пригожина 

Прямая речь: "Есть еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую, скорее всего, нужно будет законодательно решить - это наказание за отказ в захоронении участников СВО".

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Детали: Пригожин добавил, что его просьба запретить дискредитировать наемников и "не вспоминать каждый раз о том, что погиб разбойник, хулиган или мошенник", уже была выполнена. 

Что этому предшествовали: 

  • 14 марта Государственная дума России приняла поправки в свой закон о "дискредитации" российской армии, расширив его действие на всех оккупантов, в том числе добровольцев, в статусе которых участвуют в войне "вагнеровцы".

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Темы: ВагнерРосcиявойнаПригожин
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