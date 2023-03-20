Пригожин злякався наступу ЗСУ в Бахмуті й попросив допомоги у Шойгу

Ватажок бойовиків "ПВК Вагнер" Євген Пригожин розповів міністру оборони РФ Сергію Шойгу про плани української армії піти в широкомасштабний наступ у районі Бахмута і попросив про допомогу.

Джерело: лист Пригожина до Шойгу від 20 березня, опублікований у його телеграм-каналі

Дослівно в листі: "За наявною інформацією, наприкінці березня - на початку квітня противник планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів, з метою відрізати підрозділи ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ.

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Прошу Вас вжити всіх необхідних заходів для запобігання відсікання ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ, що призведе до негативних наслідків для СВО".

Деталі: Пригожин написав також, що в закритому додатку до листа містяться деталі "задуму противника" і "пропозиція щодо протидії".

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Також кухар Путіна похвалився, що нібито підрозділи "Вагнера" контролюють близько 70% Бахмута і "продовжують наступ для його повного звільнення".

Що передувало: Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони знищують у Бахмуті найпрофесійніші підрозділи РФ і мають успіхи на певних ділянках, однак і просування ворога мало місце.