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Пригожин злякався наступу ЗСУ в Бахмуті й попросив допомоги у Шойгу

Євген КізіловПонеділок, 20 березня 2023, 18:23
Пригожин злякався наступу ЗСУ в Бахмуті й попросив допомоги у Шойгу
Євгеній Пригожин, Фото: topcor.ru

Ватажок бойовиків "ПВК Вагнер" Євген Пригожин розповів міністру оборони РФ Сергію Шойгу про плани української армії піти в широкомасштабний наступ у районі Бахмута і попросив про допомогу.

Джерело: лист Пригожина до Шойгу від 20 березня, опублікований у його телеграм-каналі

Дослівно в листі: "За наявною інформацією, наприкінці березня - на початку квітня противник планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів, з метою відрізати підрозділи ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ.

Прошу Вас вжити всіх необхідних заходів для запобігання відсікання ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ, що призведе до негативних наслідків для СВО".

Деталі: Пригожин написав також, що в закритому додатку до листа містяться деталі "задуму противника" і "пропозиція щодо протидії".

Також кухар Путіна похвалився, що нібито підрозділи "Вагнера" контролюють близько 70% Бахмута і "продовжують наступ для його повного звільнення".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони знищують у Бахмуті найпрофесійніші підрозділи РФ і мають успіхи на певних ділянках, однак і просування ворога мало місце.

Теми: ПригожинБахмут
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