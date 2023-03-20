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Маляр про Бахмут: У ЗСУ є успіхи на певних ділянках, але і ворог просунувся

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 20 березня 2023, 17:31
Маляр про Бахмут: У ЗСУ є успіхи на певних ділянках, але і ворог просунувся
БАХМУТ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Сили оборони знищують у Бахмуті найпрофесійніші підрозділи РФ і мають успіхи на певних ділянках, однак просування ворога було.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону новин 

Пряма мова: "Оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога. Наші війська там просто не пропускають ворожі війська далі. 

За цей час, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом із тим у ворога втрати значно вищі, і у ворога ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, тобто підрозділи "Вагнеру", які кинуті на оточення Бахмута.

Там відбуваються активні бої, у тому числі в місті. Певне просування ворога було. Разом із тим у нас теж є успіхи на певних ділянках. На сьогодні триває оборона Бахмута.

Бахмут стоїть. Це завдяки мужності наших воїнів, які боронять сьогодні місто. І ворог не може навіть раціонально пояснити, як це відбувається, що такий потужний опір. І це завдяки професійній і зваженій роботі командування оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця", яке планує і займається обороною Бахмута".

Деталі: Також Маляр прокоментувала нещодавню статтю американської газети "The Washington Post", в якій, зокрема, стверджувалося, що недосвідченість мобілізованих, які поповнюють втрати, відображається на якості української армії.

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"Не можна заперечити, що до вторгнення було трохи більше 200 тис військових, а зараз – під мільйон. Такий обсяг людей підготувати – це певний виклик, задачі, з якими дуже швидко впоратись складно. ТРК сьогодні працюють набагато краще, ніж на початку вторгнення. Вони намагаються всі ці проблеми вирішити. Про них відомо. Вони читають про це не з The Washington Post і не з наших ефірів. З цими проблемами працюють", – наголосила Маляр.

Теми: БахмутМіноборонивійнаВагнер
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