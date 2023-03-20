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Пригожин испугался наступления ВСУ в Бахмуте и попросил помощи у Шойгу

Евгений КизиловПонедельник, 20 марта 2023, 17:23
Пригожин испугался наступления ВСУ в Бахмуте и попросил помощи у Шойгу
Евгений Пригожин, Фото: topcor.ru

Главарь боевиков "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о планах украинской армии пойти в широкомасштабное наступление в районе Бахмута и попросил о помощи.

Источник: письмо Пригожина к Шойгу от 20 марта, опубликованное в его телеграм-канале

Дословно в письме: "По имеющейся информации, в конце марта — начале апреля, противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ.

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Прошу Вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО".

Детали: Пригожин написал также, что в закрытом приложении к письму содержатся детали "замысла противника" и "предложение по противодействию".

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Также повар Путина похвастался, что якобы подразделения "Вагнера" контролируют около 70% Бахмута и "продолжают наступление для его полного освобождения".

Что предшествовало: Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны уничтожают в Бахмуте самые профессиональные подразделения РФ и имеют успехи на определенных участках, однако и продвижение врага имело место.

Темы: ПригожинБахмут
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