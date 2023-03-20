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В окупованому Джанкої на півночі Криму прогриміла серія вибухів: безпілотники

"Українська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 20:15
В окупованому Джанкої на півночі Криму прогриміла серія вибухів: безпілотники
Джанкой на мапі Google maps

У Джанкої на півночі анексованого Росією Криму ввечері 20 березня прогриміли вибухи, була атака безпілотниками. 

Джерело: Крим Реалії, кримські Telegram-канали

Деталі: Жителі Джанкоя повідомили про гучний вибух і згодом про повторні вибухи. 

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У чатах телеграм-каналів із Джанкоя місцеві жителі припускають, що найімовірніше було збито безпілотник.

Зокрема, у "Типичный Джанкой" опубліковано "попередню інформацію", що був збитий безпілотник, але її поки що не підтверджено.

Оновлення: Глава окупаційної адміністрації Джанкоя Ігор Івін заявив, що "був приліт безпілотників, пошкоджено кілька об'єктів" – знайдено уламки БПЛА. За його словами, є руйнування приватного будинку і загоряння електромереж у продуктовому магазині, одного чоловіка доправили в лікарню з осколковим пораненням.

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У свою чергу, Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що у Джанкої в понеділок було знищено російські крилаті ракети "Калибр НК" під час транспортування їх залізницею.

У Джанкої після серії вибухів частково зникло світло.

Російські та кримські Телеграм-канали опублікували відео, на яких, імовірно, чутно звуки вибухів і стрілянину в Джанкої.

УП, доповнено
Теми: Кримвибухвійнабезпілотники
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