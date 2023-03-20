В оккупированном Джанкое на севере Крыма прогремела серия взрывов: беспилотники

В Джанкое на севере аннексированного Россией Крыма вечером 20 марта прогремели взрывы, была атака беспилотниками.

Источник: Крым Реалии, крымские Telegram-каналы

Детали: Жители Джанкоя сообщили о громком взрыве и позже о повторных взрывах.

В чатах телеграм-каналов из Джанкоя местные жители предполагают, что вероятнее всего был сбит беспилотник.

В частности, в "Типичный Джанкой" опубликована "предварительная информация", что был сбит беспилотник, но она пока не подтверждена.

Обновление: Глава оккупационной администрации Джанкоя Игорь Ивин заявил, что "был прилет беспилотников, повреждено несколько объектов" – найдены обломки БПЛА. По его словам, есть разрушения частного дома и возгорание электросетей в продуктовом магазине, один мужчина доставлен в больницу с осколочным ранением.

В свою очередь, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в Джанкое в понедельник были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время транспортировки их по железной дороге.

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В Джанкое после серии взрывов частично пропал свет.

Российские и крымские Телеграм-каналы опубликовали видео, на которых, предположительно, слышны звуки взрывов и стрельба в Джанкое.