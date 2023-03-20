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У Джанкої знищено ракети "Калібр", які окупанти везли залізницею – ГУР

"Українська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 22:13
У Джанкої знищено ракети Калібр, які окупанти везли залізницею – ГУР
ГУР

В окупованому росіянами Джанкої на півночі Криму ввечері 20 березня знищено російські крилаті ракети, заявили в українській військовій розвідці.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно ГУР: "Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калибр НК" під час їхнього транспортування залізницею".

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Деталі: У ГУР заявили, що "загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації".

Раніше кримчани у пабліках писали про серію вибухів, які чули у Джанкої. Окупаційна влада підтвердила, що "був приліт безпілотників".

Довідка: "Калибр НК" – ракети, призначені для пусків з надводних кораблів Чорноморського флоту Росії. Дальність ураження – понад 2500 кілометрів по наземних цілях і 375 кілометрів по морських. 

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Теми: Кримвійназброярозвідка
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