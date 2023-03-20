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У Міноборони розкрили, хто очолює оборону Бахмута

Євген КізіловПонеділок, 20 березня 2023, 21:08
У Міноборони розкрили, хто очолює оборону Бахмута
андрій гнатов, фото Маляр

У Міністерстві оборони повідомили, що обороною Бахмута керує бригадний генерал Андрій Гнатов.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Деталі: За її словами, безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Національної гвардії полковник Олександр Півненко.

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Крім того, повідомляє Маляр, керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут - це командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

Також частиною східного фронту керує командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Пряма мова: "Цього тижня минає другий місяць з моменту загострення боїв за Бахмут. Ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох. Але завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів - оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані".

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Теми: БахмутЗбройні силивійнаЗбройні сили
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