В Минобороны раскрыли, кто возглавляет оборону Бахмута

В Министерстве обороны сообщили, что обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: По ее словам, непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной гвардии полковник Александр Пивненко.

Кроме того, сообщает Маляр, руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут - это командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

Также частью восточного фронта руководит командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Прямая речь: "На этой неделе заканчивается второй месяц с момента обострения боев за Бахмут. Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум двух. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров - оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны".