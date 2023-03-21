Прем’єр Японії вирушив в Україну з несподіваним візитом – ЗМІ
Вівторок, 21 березня 2023, 05:18
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда з неанонсованим візитом вирушив з Індії в Україну.
Джерело: Суспільний мовник Японії NHK з посиланням на офіційні джерела
Деталі: Видання зазначає, що Кісіда у вівторок вирушає до України з несподіваним візитом.
Представники уряду і правлячої партії кажуть, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.
Очікується, що прем'єр-міністр Японії прибуде в Україну у вівторок для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що можливий візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіда до Києва стикається з проблемами, пов'язаними з безпекою і складністю збереження в таємниці розкладу і маршруту поїздки.