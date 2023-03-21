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Прем’єр Японії вирушив в Україну з несподіваним візитом – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 21 березня 2023, 05:18
Прем’єр Японії вирушив в Україну з несподіваним візитом – ЗМІ
Фуміо Кісіда, фото Getty Images

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда з неанонсованим візитом вирушив з Індії в Україну.

Джерело: Суспільний мовник Японії NHK з посиланням на офіційні джерела

Деталі: Видання зазначає, що Кісіда у вівторок вирушає до України з несподіваним візитом.

Представники уряду і правлячої партії кажуть, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії прибуде в Україну у вівторок для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що можливий візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіда до Києва стикається з проблемами, пов'язаними з безпекою і складністю збереження в таємниці розкладу і маршруту поїздки.

Теми: ЯпоніяКиївЗеленський
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