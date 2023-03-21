Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Японії вирушив в Україну з несподіваним візитом – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 21 березня 2023, 04:18
Прем’єр Японії вирушив в Україну з несподіваним візитом – ЗМІ
Фуміо Кісіда, фото Getty Images

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда з неанонсованим візитом вирушив з Індії в Україну.

Джерело: Суспільний мовник Японії NHK з посиланням на офіційні джерела

Деталі: Видання зазначає, що Кісіда у вівторок вирушає до України з несподіваним візитом.

Реклама:

Представники уряду і правлячої партії кажуть, що Кісіда вже вилетів з Індії до України.

Очікується, що прем'єр-міністр Японії прибуде в Україну у вівторок для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що можливий візит прем'єр-міністра Фуміо Кісіда до Києва стикається з проблемами, пов'язаними з безпекою і складністю збереження в таємниці розкладу і маршруту поїздки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЯпоніяКиївЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Японія
Японія зіллє понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з Фукусіми в океан
Прем’єр Японії анонсував допомогу Україні на 7 мільярдів доларів
Японський Uniqlo вийшов з РФ, відмовившись від оренди приміщень для всіх своїх магазинів
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: