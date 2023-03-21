Премьер Японии отправился в Украину с неожиданным визитом – СМИ
Вторник, 21 марта 2023, 05:18
Премьер-министр Японии Фумио Кисида с неанонсированным визитом отправился из Индии в Украину.
Источник: Общественный вещатель Японии NHK со ссылкой на официальные источники
Детали: Издание отмечает, что Кисида во вторник отправляется в Украину с неожиданным визитом.
Представители правительства и правящей партии говорят, что Кисида уже вылетел из Индии в Украину.
Ожидается, что премьер-министр Японии прибудет в Украину во вторник для переговоров на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним: Ранее сообщалось, что возможный визит премьер-министра Фумио Кисида в Киев сталкивается с проблемами, связанными с безопасностью и сложностью сохранения в тайне расписания и маршрута поездки.