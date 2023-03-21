Прикордонники над Бахмутом збили російський дрон-корегувальник

Прикордонники збили російський безпілотник-корегувальник у небі над Бахмутом 21 березня.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно ДПСУ: "Сьогодні у небі над Бахмутом прикордонники Луганського загону збили ворожий дрон-корегувальник".

Реклама:

Джерело: Повідомляється, що захисники збили DJI mavic 2 з автомата АК-74. Щоб поцілити в один з двигунів БПЛА, їм знадобилося кілька магазинів набоїв.

Фото ДПСУ

Деталі збитого дрона будуть використовувати для ремонту безпілотників українських захисників.

Прикордонники зазначили, що це вже третій ворожий БПЛА, який збили за останні три доби.