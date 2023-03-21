Пограничники над Бахмутом сбили российский дрон-корректировщик

Пограничники сбили российский беспилотник-корректировщик в небе над Бахмутом 21 марта.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно ГПСУ: "Сегодня в небе над Бахмутом пограничники Луганского отряда сбили вражеский дрон-корректировщик".

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Источник: Сообщается, что защитники сбили DJI mavic 2 из автомата АК-74. Чтобы попасть в один из двигателей БПЛА, им понадобилось несколько магазинов патронов.

Фото ГПСУ

Детали сбитого дрона будут использовать для ремонта беспилотников украинских защитников.

Пограничники отметили, что это уже третий вражеский БПЛА, который сбили за последние трое суток.