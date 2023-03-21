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Сирський: Оборона Бахмута триває, йдуть інтенсивні бої

Ірина БалачукВівторок, 21 березня 2023, 11:02
Сирський: Оборона Бахмута триває, йдуть інтенсивні бої
ФОТО З TELEGRAM СИРСЬКОГО 

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої, окупанти намагаються просунутися до центру Бахмута, але сили оборони не дають їм цього зробити.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова командувача Сухопутних військ ЗСУ: "Оборона Бахмуту триває. Вздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ йдуть інтенсивні бойові дії.

На Бахмутському напрямку постійно знищується ворожа техніка, жива сила противника та ворожі склади".

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Деталі: За словами Сирського, штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць до центру міста, але Сили оборони працюють і знищують їх цілодобво. 

 
Фото з Telegram Сирського 

Він також повідомив, що артилерія 24-ї бригади ім. Короля Данила завдає потужних ударів по позиціях ворога. А десантники 80-ї бригади стримують штурми противника, не даючи йому просунутись вперед.

 

Теми: БахмутвійнаДонецька область
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