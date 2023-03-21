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Сырский: Оборона Бахмута продолжается, идут интенсивные бои

Ирина БалачукВторник, 21 марта 2023, 12:02
Сырский: Оборона Бахмута продолжается, идут интенсивные бои
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЫРСКОГО 

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что на бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои, оккупанты пытаются продвинуться к центру Бахмута, но силы обороны не дают им этого сделать.

Источник: Сирский в Telegram

Прямая речь командующего Сухопутных войск ВСУ: "Оборона Бахмута продолжается. Вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск идут интенсивные боевые действия.

На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады".

Детали: По словам Сырского, штурмовые группы врага пытаются продвигаться с окраин к центру города, но Силы обороны работают и уничтожают их круглосуточно. 

 
Фото из Telegram Сырского 

Он также сообщил, что артиллерия 24-й бригады им. Короля Даниила наносит мощные удары по позициям врага. А десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед.

Темы: БахмутвойнаДонецкая область
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