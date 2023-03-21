Прикордонники відправили батюшку-колаборанта на "сповідь" до поліції
Священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів, на в'їзді до Києва затримали прикордонники.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: Під час перевірки особи правоохоронці встановили, що цей чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців.
Зі свідчень одного з утримуваних окупантами українця, що є у відкритому доступі, йдеться, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів.
У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні – це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали: "Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей".
Повідомляється, що священника передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.