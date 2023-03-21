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Прикордонники відправили батюшку-колаборанта на "сповідь" до поліції

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 12:22
Прикордонники відправили батюшку-колаборанта на сповідь до поліції
скриншот

Священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів, на в'їзді до Києва затримали прикордонники.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Під час перевірки особи правоохоронці встановили, що цей чоловік під час окупації одного з селищ на Київщині співпрацював з окупантами, годував їх та надавав інформацію про українців.

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Зі свідчень одного з утримуваних окупантами українця, що є у відкритому доступі, йдеться, що в підвалі церкви проросійського настоятеля утримували волонтерів.

У відкритих джерелах також є інтерв'ю священника, де він говорить, що війна в Україні – це покарання за гріхи, а росіян на наших землях давно чекали: "Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвёл всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей".

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Повідомляється, що священника передали співробітникам Нацполіції для прийняття щодо нього правового рішення.

Теми: Прикордонна службаколабораціяУПЦ МПвійна
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