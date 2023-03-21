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Пограничники отправили батюшку-коллаборанта на "исповедь" в полицию

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 12:22
Пограничники отправили батюшку-коллаборанта на исповедь в полицию
скриншот

Священника УПЦ МП, который поддерживал российских оккупантов, на въезде в Киев задержали пограничники.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Во время проверки личности правоохранители установили, что этот человек во время оккупации одного из поселков Киевской области сотрудничал с оккупантами, кормил их и предоставлял информацию об украинцах.

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Из показаний одного из удерживаемых оккупантами украинца, которые есть в открытом доступе, говорится, что в подвале церкви пророссийского настоятеля удерживали волонтеров.

В открытых источниках также есть интервью священника, где он говорит, что война в Украине - это наказание за грехи, а россиян на наших землях давно ждали: "Я вам скажу так: в 2014 году вас цветами бы встречали. Янукович подвел всех нас, сбежав в Россию. А за эти восемь лет мы видим, как здесь воспитали людей".

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Сообщается, что священника передали сотрудникам Нацполиции для принятия в отношении него правового решения.

Темы: Пограничная службаколлаборационизмУПЦ МПвойна
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