Сформували новий стрілецький батальйон Києва

Окремий стрілецький батальйон міста Києва cформовано, бійці проходять підготовку.

Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram

Деталі: У професійній підготовці бійців 401 окремого стрілецького батальйону столиці під час чергових тренувань підрозділу особисто переконався начальник КМВА Сергій Попко.

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Особовий склад батальйону зараз проходить вишкіл на різних тренувальних локаціях Києва.

Сформовано окремий стрілецький батальйон міста Києва, бійці проходять підготовку

відео КМВА pic.twitter.com/I0VqRYlBCO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2023

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В програму входить вогнева, тактична, інженерна і підготовка з тактичної медицини. Під час занять бійці вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й опановують як теоретично так і практично всі зразки стрілецького озброєння.

Зараз триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Окрім цього, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, з використанням засобів імітаційного моделювання, йдеться в повідомленні.