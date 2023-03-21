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Сформували новий стрілецький батальйон Києва

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 14:42
Сформували новий стрілецький батальйон Києва
ілюстративне фото КМДА

Окремий стрілецький батальйон міста Києва cформовано, бійці проходять підготовку.

Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram

Деталі: У професійній підготовці бійців 401 окремого стрілецького батальйону столиці під час чергових тренувань підрозділу особисто переконався начальник КМВА Сергій Попко.

Особовий склад  батальйону зараз проходить вишкіл на різних тренувальних локаціях Києва.

В програму входить вогнева, тактична, інженерна і підготовка з тактичної медицини. Під час занять бійці вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й опановують як теоретично так і практично всі зразки стрілецького озброєння.

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Зараз триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Окрім цього, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, з використанням засобів імітаційного моделювання, йдеться в повідомленні. 

Теми: Київвійна
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