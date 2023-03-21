Сформували новий стрілецький батальйон Києва

Окремий стрілецький батальйон міста Києва cформовано, бійці проходять підготовку.

Джерело: Київська міська військова адміністрація в Telegram

Деталі: У професійній підготовці бійців 401 окремого стрілецького батальйону столиці під час чергових тренувань підрозділу особисто переконався начальник КМВА Сергій Попко.

Особовий склад батальйону зараз проходить вишкіл на різних тренувальних локаціях Києва.

Сформовано окремий стрілецький батальйон міста Києва, бійці проходять підготовку

відео КМВА pic.twitter.com/I0VqRYlBCO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2023

В програму входить вогнева, тактична, інженерна і підготовка з тактичної медицини. Під час занять бійці вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й опановують як теоретично так і практично всі зразки стрілецького озброєння.

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Зараз триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Окрім цього, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, з використанням засобів імітаційного моделювання, йдеться в повідомленні.