Сформирован новый стрелковый батальон Киева

Отдельный стрелковый батальон города Киева сформирован, бойцы проходят подготовку.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: В профессиональной подготовке бойцов 401 отдельного стрелкового батальона столицы во время очередных тренировок подразделения лично убедился начальник КГВА Сергей Попко.

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Личный состав батальона сейчас проходит обучение на различных тренировочных локациях Киева.

Сформовано окремий стрілецький батальйон міста Києва, бійці проходять підготовку

відео КМВА pic.twitter.com/I0VqRYlBCO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2023

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В программу входит огневая, тактическая, инженерная и подготовка по тактической медицине. Во время занятий бойцы совершенствуют не только собственную физическую подготовку, но и овладевают как теоретически так и практически все образцы стрелкового вооружения.

Сейчас идет слаживание подразделений на уровне взводов и рот. Кроме этого, на базе одного из учебных заведений офицеры штаба батальона проходят подготовку по стандартам НАТО, с использованием средств имитационного моделирования, говорится в сообщении.