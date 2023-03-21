Сформирован новый стрелковый батальон Киева

Отдельный стрелковый батальон города Киева сформирован, бойцы проходят подготовку.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: В профессиональной подготовке бойцов 401 отдельного стрелкового батальона столицы во время очередных тренировок подразделения лично убедился начальник КГВА Сергей Попко.

Личный состав батальона сейчас проходит обучение на различных тренировочных локациях Киева.

Сформовано окремий стрілецький батальйон міста Києва, бійці проходять підготовку

відео КМВА pic.twitter.com/I0VqRYlBCO — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2023

В программу входит огневая, тактическая, инженерная и подготовка по тактической медицине. Во время занятий бойцы совершенствуют не только собственную физическую подготовку, но и овладевают как теоретически так и практически все образцы стрелкового вооружения.

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Сейчас идет слаживание подразделений на уровне взводов и рот. Кроме этого, на базе одного из учебных заведений офицеры штаба батальона проходят подготовку по стандартам НАТО, с использованием средств имитационного моделирования, говорится в сообщении.