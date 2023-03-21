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Сформирован новый стрелковый батальон Киева

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 13:42
Сформирован новый стрелковый батальон Киева
иллюстративное фото КГГА

Отдельный стрелковый батальон города Киева сформирован, бойцы проходят подготовку.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: В профессиональной подготовке бойцов 401 отдельного стрелкового батальона столицы во время очередных тренировок подразделения лично убедился начальник КГВА Сергей Попко.

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Личный состав батальона сейчас проходит обучение на различных тренировочных локациях Киева.

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В программу входит огневая, тактическая, инженерная и подготовка по тактической медицине. Во время занятий бойцы совершенствуют не только собственную физическую подготовку, но и овладевают как теоретически так и практически все образцы стрелкового вооружения.

Сейчас идет слаживание подразделений на уровне взводов и рот. Кроме этого, на базе одного из учебных заведений офицеры штаба батальона проходят подготовку по стандартам НАТО, с использованием средств имитационного моделирования, говорится в сообщении.

Темы: Киеввойна
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