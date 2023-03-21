До України повернули 15 дітей

До України вдалося повернути 15 українських дітей разом з їхніми мамами та законними представниками.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Деталі: За його словами, це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни. Інших подробиць Лубінець не повідомив.

Омбудсман повідомив також, що станом на зараз, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.

Пряма мова: "Нарешті — вдома! Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі".

Більше деталей: Лубінець нагадує, що в разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації українці можуть звернутися до Офісу омбудсмана за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua; на гарячу лінію: 0 800 501 720; за телефоном: 044 299 74 08.

Окрім того, додає уповноважений, у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви "Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини" на сайті "Діти війни" у розділі "Надіслати звернення в один клік".