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До України повернули 15 дітей

Євген КізіловВівторок, 21 березня 2023, 14:26
До України повернули 15 дітей
Повернення дітей, фото омбудсмана

До України вдалося повернути 15 українських дітей разом з їхніми мамами та законними представниками.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Деталі: За його словами, це діти з міст Харківської та Херсонської областей, що були окуповані ще на початку війни. Інших подробиць Лубінець не повідомив.

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Омбудсман повідомив також, що станом на зараз, за даними Національного інформаційного бюро, на територію України повернулися 308 дітей.

Пряма мова: "Нарешті — вдома! Попри всі виклики, ми продовжуємо працювати, щоб українці мали змогу побачити рідних і бути на своїй землі".

Більше деталей: Лубінець нагадує, що в разі порушення прав, незаконного переміщення/депортації українці можуть звернутися до Офісу омбудсмана за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; на електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua; на гарячу лінію: 0 800 501 720; за телефоном: 044 299 74 08.

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Окрім того, додає уповноважений, у разі депортації дитини можна заповнити онлайн-форму заяви "Повідомити про зникнення/депортацію/примусове переміщення дитини" на сайті "Діти війни" у розділі "Надіслати звернення в один клік".

Теми: дітивійнаомбудсмен
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