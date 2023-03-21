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В Украину вернули 15 детей

Евгений КизиловВторник, 21 марта 2023, 15:26
В Украину вернули 15 детей
Возвращение детей, фото омбудсмана

В Украину удалось вернуть 15 украинских детей вместе с их мамами и законными представителями.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: По его словам, это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, которые были оккупированы еще в начале войны. Других подробностей Лубинец не сообщил.

Омбудсман сообщил также, что по состоянию на сейчас, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей.

Прямая речь: "Наконец-то - дома! Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле".

Больше деталей: Лубинец напоминает, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации украинцы могут обратиться в Офис омбудсмена по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua; на горячую линию: 0 800 501 720; по телефону: 044 299 74 08.

Кроме того, добавляет уполномоченный, в случае депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления "Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка" на сайте "Дети войны" в разделе "Отправить обращение в один клик".

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Темы: детивойнаомбудсмен
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