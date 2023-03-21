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Близько 2000 стволів: у Генштабі назвали потребу ЗСУ в артилерії

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 16:02
Близько 2000 стволів: у Генштабі назвали потребу ЗСУ в артилерії
Сергій Баранов. фото "АрміяInform"

Потреба Збройних сил України в артилерії складає близько 2000 стволів, які потребують постійного оновлення.

Джерело: т.в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу полковник Сергій Баранов на брифінгу 21 березня, цитує "АрміяInform"

Деталі: На запитання про стару радянську техніку, зразки якої є сенс модернізувати, Баранов відповів, що поки ЗСУ вона потрібна, тому що "війна — це дуже дороге "задоволення" а нове озброєння коштує дуже великих грошей".

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За словами полковника, Україна має можливість модернізувати старі гармати до таких технічних характеристик, щоби вони "фактично були на одному рівні зі зразками країн-партнерів".

За словами представника Генштабу, це наразі проводиться постійно, у Збройних Силах є діючи дослідно-конструкторські заклади.

"Я сподіваюся, що в найближчому часі ми обов’язково вже будемо мати наші вдосконалені системи, — повідомив Баранов, зазначивши, що на сьогодні потреба складає близько двох тисяч стволів, які від часу та інтенсивного застосування виходять зі строю і вимагають оновлення.

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Теми: Генштабвійназброя
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