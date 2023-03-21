Около 2000 стволов: в Генштабе назвали потребность ВСУ в артиллерии

Потребность Вооруженных сил Украины в артиллерии составляет около 2000 стволов, которые нуждаются в постоянном обновлении.

Источник: и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба полковник Сергей Баранов на брифинге 21 марта, цитирует "АрмияInform"

Детали: На вопрос о старой советской технике, образцы которой есть смысл модернизировать, Баранов ответил, что пока ВСУ она нужна, потому что "война - это очень дорогое "удовольствие", а новое вооружение стоит очень больших денег".

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По словам полковника, Украина имеет возможность модернизировать старые пушки до таких технических характеристик, чтобы они "фактически были на одном уровне с образцами стран-партнеров".

По словам представителя Генштаба, это сейчас проводится постоянно, в Вооруженных силах есть действующие опытно-конструкторские учреждения.

"Я надеюсь, что в ближайшем времени мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы, - сообщил Баранов, отметив, что на сегодня потребность составляет около двух тысяч стволов, которые от времени и интенсивного применения выходят из строя и требуют обновления.

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