Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Около 2000 стволов: в Генштабе назвали потребность ВСУ в артиллерии

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 17:02
Около 2000 стволов: в Генштабе назвали потребность ВСУ в артиллерии
Сергей Баранов. фото "АрміяInform".

Потребность Вооруженных сил Украины в артиллерии составляет около 2000 стволов, которые нуждаются в постоянном обновлении.

Источник: и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба полковник Сергей Баранов на брифинге 21 марта, цитирует "АрмияInform"

Детали: На вопрос о старой советской технике, образцы которой есть смысл модернизировать, Баранов ответил, что пока ВСУ она нужна, потому что "война - это очень дорогое "удовольствие", а новое вооружение стоит очень больших денег".

По словам полковника, Украина имеет возможность модернизировать старые пушки до таких технических характеристик, чтобы они "фактически были на одном уровне с образцами стран-партнеров".

По словам представителя Генштаба, это сейчас проводится постоянно, в Вооруженных силах есть действующие опытно-конструкторские учреждения.

"Я надеюсь, что в ближайшем времени мы обязательно уже будем иметь наши усовершенствованные системы, - сообщил Баранов, отметив, что на сегодня потребность составляет около двух тысяч стволов, которые от времени и интенсивного применения выходят из строя и требуют обновления.

Читайте также: Ракеты, снаряды, дроны-камикадзе: в МОУ назвали, в чем Украина нуждается насущно

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Генштабвойнаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Генштаб
Защитники уничтожили еще 960 захватчиков, 15 вражеских танков и 7 БПЛА
Силы обороны за сутки отбили более 120 атак врага – сводка
Россияне свезли грузовиками раненых в школу в Запорожской области – Генштаб
Последние новости
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
20:23
К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба
Все новости...