Прем′єр Японії відвідав Бучу: Відчуваю великий гнів через скоєні тут звірства
Вівторок, 21 березня 2023, 17:11
Прем'єр-міністр головуючої в "Групі семи" Японії Фуміо Кісіда під час візиту до України відвідав місто Буча на Київщині, яке стало символом жорстокості російських окупантів.
Джерело: Reuters
Пряма мова Кісіди: "Світ був вражений, коли рік тому в Бучі було вбито невинних мирних жителів. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут".
Деталі: Прем′єр поклав вінок перед місцевою церквою, після чого вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання і вклонився.
Всі фото Reuters
Що було раніше: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув 21 березня до Києва, щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.