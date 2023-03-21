Прем′єр Японії відвідав Бучу: Відчуваю великий гнів через скоєні тут звірства

Прем'єр-міністр головуючої в "Групі семи" Японії Фуміо Кісіда під час візиту до України відвідав місто Буча на Київщині, яке стало символом жорстокості російських окупантів.

Джерело: Reuters

Пряма мова Кісіди: "Світ був вражений, коли рік тому в Бучі було вбито невинних мирних жителів. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут".

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Деталі: Прем′єр поклав вінок перед місцевою церквою, після чого вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання і вклонився.

Мер Бучі Анатолій Федорук розповідає Кісіді про звірства росіян

Всі фото Reuters

Що було раніше: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув 21 березня до Києва, щоб провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.