Премьер Японии посетил Бучу: Чувствую большой гнев из-за совершенных здесь зверств

Премьер-министр председательствующей в "Группе семи" Японии Фумио Кисида во время визита в Украину посетил город Буча Киевской области, который стал символом жестокости российских оккупантов.

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Прямая речь Кисиды: "Мир был поражен, когда год назад в Буче были убиты невинные мирные жители. Я действительно испытываю большой гнев из-за этого зверства, посетив то же место здесь".

Детали: Премьер возложил венок перед местной церковью, после чего почтил память погибших минутой молчания и поклонился.

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказывает Кисиди о зверствах россиян

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Что предшествовало: Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл 21 марта в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.