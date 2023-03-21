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Премьер Японии посетил Бучу: Чувствую большой гнев из-за совершенных здесь зверств

Станислав ПогориловВторник, 21 марта 2023, 17:11
Премьер Японии посетил Бучу: Чувствую большой гнев из-за совершенных здесь зверств
Фото: Reuters

Премьер-министр председательствующей в "Группе семи" Японии Фумио Кисида во время визита в Украину посетил город Буча Киевской области, который стал символом жестокости российских оккупантов.

Источник: Reuters

Прямая речь Кисиды: "Мир был поражен, когда год назад в Буче были убиты невинные мирные жители. Я действительно испытываю большой гнев из-за этого зверства, посетив то же место здесь".

 

Детали: Премьер возложил венок перед местной церковью, после чего почтил память погибших минутой молчания и поклонился.

 
 
Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказывает Кисиди о зверствах россиян

Все фото Reuters

Что предшествовало: Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл 21 марта в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Темы: ЯпонияУкраинавойнаБуча
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