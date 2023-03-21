Премьер Японии посетил Бучу: Чувствую большой гнев из-за совершенных здесь зверств
Вторник, 21 марта 2023, 17:11
Премьер-министр председательствующей в "Группе семи" Японии Фумио Кисида во время визита в Украину посетил город Буча Киевской области, который стал символом жестокости российских оккупантов.
Источник: Reuters
Прямая речь Кисиды: "Мир был поражен, когда год назад в Буче были убиты невинные мирные жители. Я действительно испытываю большой гнев из-за этого зверства, посетив то же место здесь".
Детали: Премьер возложил венок перед местной церковью, после чего почтил память погибших минутой молчания и поклонился.
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Что предшествовало: Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл 21 марта в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.