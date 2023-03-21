Росіяни вивели у Чорне море носії "Калібрів"

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 військових кораблів РФ. Серед них два носія крилатих ракет "Калібр".

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що станом на 16:00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі.

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Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні 2 надводних корабля, спорядження яких може сягати 16 "Калібрів".

За інформацією командування, існує велика загроза ракетних ударів.

Що передувало: Увечері 20 березня в окупованому росіянами Джанкої, на півночі Криму, під час транспортування залізницею було знищено російські крилаті ракети "Калібр".

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Довідка: "Калібр НК" – ракети, призначені для пусків з надводних кораблів Чорноморського флоту Росії. Дальність ураження – понад 2 500 кілометрів по наземних цілях і 375 кілометрів – по морських.