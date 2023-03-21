Россияне вывели в Черное море носители "Калибров"
В Черном море на боевом дежурстве находятся 12 военных кораблей РФ. Среди них два носителя крылатых ракет "Калибр".
Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook
Детали: Сообщается, что по состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое.
Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве 2 надводных корабля, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров".
По информации командования, существует большая угроза ракетных ударов.
Что предшествовало: Вечером 20 марта в оккупированном россиянами Джанкое, на севере Крыма, во время транспортировки по железной дороге были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр".
Справка: "Калибр НК" – ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей Черноморского флота России. Дальность поражения – более 2 500 километров по наземным целям и 375 километров – по морским.