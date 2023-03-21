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Россияне вывели в Черное море носители "Калибров"

"Украинская правда"Вторник, 21 марта 2023, 17:14
Россияне вывели в Черное море носители Калибров
Запуск ракеты "Калибр", Фото: Минобороны РФ

В Черном море на боевом дежурстве находятся 12 военных кораблей РФ. Среди них два носителя крылатых ракет "Калибр".

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: Сообщается, что по состоянию на 16:00 в Черном море корабельная группировка увеличена почти вдвое.

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Наращено и количество ракетоносителей. На боевом дежурстве 2 надводных корабля, снаряжение которых может достигать 16 "Калибров".

По информации командования, существует большая угроза ракетных ударов.

Что предшествовало: Вечером 20 марта в оккупированном россиянами Джанкое, на севере Крыма, во время транспортировки по железной дороге были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр".

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Справка: "Калибр НК" – ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей Черноморского флота России. Дальность поражения – более 2 500 километров по наземным целям и 375 километров – по морским.

Темы: Черное мореРосcияоружиевойна
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