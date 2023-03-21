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Країни НАТО за рік надали Україні близько 120 млрд доларів допомоги – звіт

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 16:46

Річний звіт генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, оприлюднений у вівторок, містить оцінку загального обсягу допомоги, яку держави-члени надали Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Після вторгнення країни-члени НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні, виділивши близько 120 мільярдів доларів США військової, гуманітарної і фінансової допомоги у 2022 році", – йдеться в документі.

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У ньому зазначено, що найбільшим донором допомоги Україні є Сполучені Штати, але держави Європи й Канада сукупно надали понад половину загального обсягу допомоги; крім того, європейські члени Альянсу прийняли майже п'ять мільйонів біженців з України.

Як підкреслено в документі, розв’язана Росією повномасштабна війна проти України є "найбільшою кризою безпеки в Європі з часів Другої світової війни" та прямою загрозою існуванню всього міжнародного порядку, заснованому на правилах.

"Путін не повинен перемогти. Якщо він це зробить, це покаже, що агресія працює, і що сила винагороджується. Це було б небезпечно для нашої власної безпеки і для всього світу", – підкреслено в річному звіті генсека НАТО.

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На початку березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що загальна вартість наданої Україні допомоги від союзників Альянсу за час повномасштабної війни становить близько 150 мільярдів євро.

Ймовірно, до тієї суми входила також допомога держав, які співпрацюють із НАТО, але не є його членами – наприклад Швеції та Фінляндії.

Теми: НАТОгроші
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