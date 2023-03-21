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Страны НАТО за год предоставили Украине около 120 млрд долларов помощи - отчет

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 16:46

Годовой отчет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, обнародованный во вторник, содержит оценку общего объема помощи, которую государства-члены предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"После вторжения страны-члены НАТО оказали беспрецедентную поддержку Украине, выделив около 120 миллиардов долларов США военной, гуманитарной и финансовой помощи в 2022 году", - говорится в документе.

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Там отмечается, что крупнейшим донором помощи Украине являются Соединенные Штаты, но государства Европы и Канада совокупно предоставили более половины общего объема помощи; кроме того, европейские члены Альянса приняли почти пять миллионов беженцев из Украины.

Как подчеркивается в документе, развязанная Россией полномасштабная война против Украины является "крупнейшим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны" и прямой угрозой существованию всего международного порядка, основанного на правилах.

"Путин не должен победить. Если он это сделает, это покажет, что агрессия работает и что сила вознаграждается. Это было бы опасно для нашей собственной безопасности и для всего мира", - подчеркивается в годовом отчете генсека НАТО.

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В начале марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от союзников Альянса за время полномасштабной войны составляет около 150 миллиардов евро.

Вероятно, в ту сумму входила также помощь государств, которые сотрудничают с НАТО, но не являются его членами - например Швеции и Финляндии.

Темы: НАТОденьги
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