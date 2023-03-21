Зеленский о возможном разговоре с Си: Подтверждения пока нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации ее формулы мира, а касательно возможности телефонного разговора с лидером КНР Си Цзиньпином пока никакой конкретики нет.

Источник: Зеленский во вторник на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Китаю мы, и публично, и по дипломатическим каналам, передали нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа".

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Детали: Отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином, Зеленский сказал: "Никакой конкретики, подтверждения пока нет".

Напомним: В эти дни лидер Китая Си Цзиньпин находится с визитом в России. Президент страны-агрессора Владимир Путин на совместной с ним пресс-конференции заявил, что "мирный план" Китая касательно войны в Украине можно будет взять за основу, когда к этому будут готовы Запад и Украина.