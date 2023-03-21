Путін заявив, що хоче взяти за основу "мирний план" Китаю щодо війни в Україні

Президент країни-агресора Володимир Путін на спільній з лідером КНР Сі Цзіньпіном пресконференції заявив, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу, коли до цього будуть готові Захід та Україна.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Безумовно, ми не оминули увагою і ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато положень виділеного Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на заході та в Києві. Однак, поки такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо".

Деталі: Путін розповів, що голова КНР під час вчорашньої розмови віч-на-віч з очільником Кремля "приділив велику увагу своїм мирним ініціативам".

Він також почав погрожувати, що Росія буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.

Зі свого боку, китайський лідер зазначив, що Пекін виступає в українській ситуації за мир і діалог.

Президент РФ Володимир Путін на пресконференції з лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу, коли до цього будуть готові Захід та Україна. pic.twitter.com/2nPYLSZ8S7 ВІДЕО ДНЯ March 21, 2023

Що було раніше: 24 лтого Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:

Повага до суверенітету всіх країн

Відмова від "менталітету холодної війни"

Припинення військових дій

Відновлення мирних переговорів

Вирішення гуманітарної кризи

Захист цивільного населення та військовополонених

Забезпечення безпеки атомних електростанцій

Зменшення стратегічних ризиків

Сприяння експорту зерна

Припинення "односторонніх санкцій"

Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок

Сприяння післявоєнній відбудові.

Знати більше: Чим небезпечний для України "мирний план" Китаю