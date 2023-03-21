Путін заявив, що хоче взяти за основу "мирний план" Китаю щодо війни в Україні
Президент країни-агресора Володимир Путін на спільній з лідером КНР Сі Цзіньпіном пресконференції заявив, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу, коли до цього будуть готові Захід та Україна.
Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
Пряма мова Путіна: "Безумовно, ми не оминули увагою і ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато положень виділеного Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на заході та в Києві. Однак, поки такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо".
Деталі: Путін розповів, що голова КНР під час вчорашньої розмови віч-на-віч з очільником Кремля "приділив велику увагу своїм мирним ініціативам".
Він також почав погрожувати, що Росія буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.
Зі свого боку, китайський лідер зазначив, що Пекін виступає в українській ситуації за мир і діалог.
Президент РФ Володимир Путін на пресконференції з лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу, коли до цього будуть готові Захід та Україна. pic.twitter.com/2nPYLSZ8S7— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2023
Що було раніше: 24 лтого Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:
- Повага до суверенітету всіх країн
- Відмова від "менталітету холодної війни"
- Припинення військових дій
- Відновлення мирних переговорів
- Вирішення гуманітарної кризи
- Захист цивільного населення та військовополонених
- Забезпечення безпеки атомних електростанцій
- Зменшення стратегічних ризиків
- Сприяння експорту зерна
- Припинення "односторонніх санкцій"
- Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок
- Сприяння післявоєнній відбудові.
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