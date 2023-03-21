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Путін заявив, що хоче взяти за основу "мирний план" Китаю щодо війни в Україні

Станіслав ПогоріловВівторок, 21 березня 2023, 16:54
Путін заявив, що хоче взяти за основу мирний план Китаю щодо війни в Україні
Володимир Путін, Сі Цзіньпін, скриншот

Президент країни-агресора Володимир Путін на спільній з лідером КНР Сі Цзіньпіном пресконференції заявив, що "мирний план" Китаю щодо війни в Україні можна буде взяти за основу, коли до цього будуть готові Захід та Україна.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Путіна: "Безумовно, ми не оминули увагою і ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато положень виділеного Китаєм мирного плану співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на заході та в Києві. Однак, поки такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо".

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Деталі: Путін розповів, що голова КНР під час вчорашньої розмови віч-на-віч з очільником Кремля "приділив велику увагу своїм мирним ініціативам".

Він також почав погрожувати, що Росія буде змушена "реагувати" в разі використання Україною снарядів зі збідненим ураном, які пообіцяла передати Велика Британія.

Зі свого боку, китайський лідер зазначив, що Пекін виступає в українській ситуації за мир і діалог.

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Що було раніше: 24 лтого Китайське Міністерство закордонних справ опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Оприлюднений документ складається з 12 пунктів:

  • Повага до суверенітету всіх країн
  • Відмова від "менталітету холодної війни"
  • Припинення військових дій
  • Відновлення мирних переговорів
  • Вирішення гуманітарної кризи
  • Захист цивільного населення та військовополонених
  • Забезпечення безпеки атомних електростанцій
  • Зменшення стратегічних ризиків
  • Сприяння експорту зерна
  • Припинення "односторонніх санкцій"
  • Підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок
  • Сприяння післявоєнній відбудові.

Знати більшеЧим небезпечний для України "мирний план" Китаю

Теми: ПутінКитайвійнаУкраїна
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