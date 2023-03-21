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ППО збила над Одещиною дві російські ракети Х-59

Євген КізіловВівторок, 21 березня 2023, 21:48
ППО збила над Одещиною дві російські ракети Х-59
Авіаційні керовані ракети Х-59, фото DEFENSE EXPRESS

Бійці протиповітряної оборони України ввечері вівторка збили у небі на Одещиною дві авіаційні ракети Х-59, випущені по регіону російськими винищувачами.

Джерело: командування Повітряних сил Збройних сил України в Telegram

Дослівно: "Близько 19.40 21 березня 2023 року у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві керовані авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря".

Що передувало: Раніше у вівторок стало відомо, що Росія завдала удару з винищувачів Су-35 по Одещині – є поранені і руйнування.

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Теми: ППООдеська областьвинищувачі
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