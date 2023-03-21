ПВО сбила над Одесской областью две российские ракеты Х-59

Бойцы противовоздушной обороны Украины вечером вторника сбили в небе над Одесской областью две авиационные ракеты Х-59, выпущенные по региону российскими истребителями.

Источник: командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram

Дословно: "Около 19.40 21 марта 2023 года в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенные российскими истребителями Су-35 из акватории Черного моря".

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Что предшествовало: Ранее во вторник стало известно, что российские истребители Су-35 нанесли ракетный удар по Одесской области - есть раненые и разрушения.