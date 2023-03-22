На Київщині працюють сили ППО – ОВА
Середа, 22 березня 2023, 00:17
У Київській області працює протиповітряна оборона – відбиває атаку ворожих безпілотників.
Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram
Дослівно: "В області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО".
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Що цьому передувало:
- Вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу.
- Київська ОВА повідомила про загрозу повітряної атаки ворога.