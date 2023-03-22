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На Київщині працюють сили ППО – ОВА

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 00:17
На Київщині працюють сили ППО – ОВА
ППО. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Київській області працює протиповітряна оборона – відбиває атаку ворожих безпілотників.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "В області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО".

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Що цьому передувало:

  • Вночі 22 березня у Києві та низці центральних і північних областей України оголосили повітряну тривогу.
  • Київська ОВА повідомила про загрозу повітряної атаки ворога.

Теми: Київська областьбезпілотникиППО
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