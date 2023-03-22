На Киевщине работают силы ПВО – ОВА
Среда, 22 марта 2023, 01:17
В Киевской области работает противовоздушная оборона – отражает атаку вражеских беспилотников.
Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram
Дословно: "В области работает ПВО! Придерживайтесь информационной тишины – не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО".
Что этому предшествовало:
- Ночью 22 марта в Киеве и ряде центральных и северных областей Украины объявили воздушную тревогу.
- Киевская ОВА сообщила об угрозе воздушной атаки врага.
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