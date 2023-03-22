В Севастополі по радіо закликали до евакуації з Криму

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що після "атаки" безпілотників деякі радіостанції почали транслювати повідомлення про необхідність евакуюватись з окупованого Криму.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова Развожаєва: "Надходять повідомлення про перехоплення радіосигналу то однієї, то іншої радіостанцій. Поширюється інформація про евакуацію з півострова за допомогою поромних переправ та інша маячня".

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Деталі: За його словами, це не відповідає дійсності. Развожаєв попередив, що у разі реальної небезпеки - повідомлення транслюватимуть по всіх каналах одночасно.

Що було раніше: Вранці Развожаєв повідомляв, що російські військові знищили 3 безпілотники, які 22 березня атакували Чорноморський флот.