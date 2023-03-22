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В Севастополе по радио призвали к эвакуации из Крыма

Станислав ПогориловСреда, 22 марта 2023, 08:20
В Севастополе по радио призвали к эвакуации из Крыма
Иллюстративное фото фото Getty Images

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что после "атаки" беспилотников некоторые радиостанции начали транслировать сообщения о необходимости эвакуироваться из оккупированного Крыма.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь Развожаева: "Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова с помощью паромных переправ и другой бред".

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Детали: По его словам, это не соответствует действительности. Развожаев предупредил, что в случае реальной опасности - сообщение будут транслировать по всем каналам одновременно.

Что предшествовало: Утром Развожаев сообщал, что российские военные уничтожили 3 беспилотника, которые 22 марта атаковали Черноморский флот.

Темы: КрымвойнаУкраинаРосcия
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