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Розвідка Британії: Наступ РФ під Бахмутом, ймовірно, починає слабшати

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 09:30
Розвідка Британії: Наступ РФ під Бахмутом, ймовірно, починає слабшати
Скриншот з deepstatemap.live

Британська розвідка припускає, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для оборонців міста залишається складною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 22 березня. 

Розвідка зазначає, що останніми днями українські сили почали локальну контратаку західніше Бахмута, щоби зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання.  

"Бої тривають довкола центру міста, українські оборонці залишаються під загрозою через оточення з півночі та півдня. Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений в часі імпульс, який досі мав – частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту", – зазначають в огляді.

У попередньому огляді припускали, що найближчим часом у РФ почнуть відпускати в’язнів-"вагнерівців", які пройшли війну в Україні і вижили, а для російського суспільства їхнє повернення може стати викликом.

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Теми: БахмутДонецька областьвійнарозвідка
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