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Разведка Британии: Наступление РФ под Бахмутом, вероятно, начинает ослабевать

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 09:30
Разведка Британии: Наступление РФ под Бахмутом, вероятно, начинает ослабевать
Скриншот из deepstatemap.live

Британская разведка предполагает, что наступление российских сил под Бахмутом начинает ослабевать, хотя ситуация для защитников города остается сложной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 22 марта.

Разведка отмечает, что в последние дни украинские силы начали локальную контратаку западнее Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения.

"Бои продолжаются вокруг центра города, украинские защитники остаются под угрозой из-за окружения с севера и юга. Впрочем, есть реалистичная возможность, что российское наступление на город начинает терять ограниченный во времени импульс, который до сих пор имел – частично из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасывают на другие участки фронта", – отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре предполагали, что в ближайшее время в РФ начнут отпускать заключенных-"вагнеровцев", которые прошли войну в Украине и выжили, а для российского общества их возвращение может стать вызовом.

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Темы: БахмутДонецкая областьвойнаразведка
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