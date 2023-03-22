США в питанні оброни Бахмута підтримують Україну – Кірбі

США у питання оборони міста Бахмут на Донеччині підтримують і повністю покладаються на вибір ЗСУ, і допомагатимуть Україні, незважаючи на те, які пріоритети у боротьбі ставить президент Володимир Зеленський.

Джерело: представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує видання "CNN"

Деталі: Відповідаючи на запитання журналістки, чи не витрачає Київ занадто багато часу на боротьбу за Бахмут, Кірбі сказав, що українці все ще "хоробро воюють" у східному місті, і бої на цій території є "дуже жорстокими".

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Пряма мова Кірбі: "Сьогодні 21 березня, а Бахмут все ще не захоплений росіянами. Тож українці надають пріоритет цій битві – і росіяни чітко визначили пріоритет цієї битви, а ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що президент Володимир Зеленський має все необхідне, де б він не вирішив воювати".

Деталі: Він уточнив, що мова йде про "розвіддані, підтримку, зброю і можливості". Кірбі підкреслив, що це те, на чому США будуть зосереджені і надалі.

Представник Білого дому з питань національної безпеки також додав, що США очікують, що найближчі тижні війни будуть критичними, оскільки Росія спробує знову наступати, і можливо, на різних напрямках.