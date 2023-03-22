Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США в вопросе обороны Бахмута поддерживают Украину – Кирби

Ирина БалачукСреда, 22 марта 2023, 11:07
США в вопросе обороны Бахмута поддерживают Украину – Кирби
Защитники Бахмута. Фото из Telegram командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского

США в вопросе обороны города Бахмут в Донецкой области поддерживают и полностью полагаются на выбор ВСУ, и будут помогать Украине, несмотря на то, какие приоритеты в борьбе ставит президент Владимир Зеленский.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует издание "CNN"

Детали: Отвечая на вопрос журналистки, не тратит ли Киев слишком много времени на борьбу за Бахмут, Кирби сказал, что украинцы все еще "храбро воюют" в восточном городе, и бои на этой территории являются "очень жестокими".

Реклама:

Прямая речь Кирби: "Сегодня 21 марта, а Бахмут все еще не захвачен россиянами. Поэтому украинцы предоставляют приоритет этой битве – и россияне четко определили приоритет этой битвы, а мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что президент Владимир Зеленский имеет все необходимое, где бы он ни решил воевать".

Детали: Он уточнил, что речь идет о "разведданных, поддержке, оружии и возможностях". Кирби подчеркнул, что это то, на чем США будут сосредоточены и в дальнейшем.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности также подчеркнул, что США ожидают, что ближайшие недели войны будут критическими, поскольку Россия попробует снова наступать, и возможно, на разных направлениях.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: БахмутДонецкая областьСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: