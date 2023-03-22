США в вопросе обороны Бахмута поддерживают Украину – Кирби

США в вопросе обороны города Бахмут в Донецкой области поддерживают и полностью полагаются на выбор ВСУ, и будут помогать Украине, несмотря на то, какие приоритеты в борьбе ставит президент Владимир Зеленский.

Источник: представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, которого цитирует издание "CNN"

Детали: Отвечая на вопрос журналистки, не тратит ли Киев слишком много времени на борьбу за Бахмут, Кирби сказал, что украинцы все еще "храбро воюют" в восточном городе, и бои на этой территории являются "очень жестокими".

Прямая речь Кирби: "Сегодня 21 марта, а Бахмут все еще не захвачен россиянами. Поэтому украинцы предоставляют приоритет этой битве – и россияне четко определили приоритет этой битвы, а мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что президент Владимир Зеленский имеет все необходимое, где бы он ни решил воевать".

Детали: Он уточнил, что речь идет о "разведданных, поддержке, оружии и возможностях". Кирби подчеркнул, что это то, на чем США будут сосредоточены и в дальнейшем.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности также подчеркнул, что США ожидают, что ближайшие недели войны будут критическими, поскольку Россия попробует снова наступать, и возможно, на разных направлениях.