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Атака "Шахедів" на Ржищів: кількість жертв зросла до 7

Ірина БалачукСереда, 22 березня 2023, 16:03
Атака Шахедів на Ржищів: кількість жертв зросла до 7
Фото Суспільного

Рятувальники дістали тіла ще 3 людей з-під завалів гуртожитка у місті Ржищів на Київщині, таким чином кількість жертв нічної атаки росіян зросла до 7.

Джерело: речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді", речник поліції Київської області Ірина Прянишникова у коментарі "Українській правді", начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Рубан: "Зросла кількість жертв. 6 загиблих знайдено на 14:30" (уточнено: спершу Рубан повідомила про 7 загиблих, але після публікації новини уточнила, що знайшли тіла 6 осіб, – ред.)

Пізніше начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов все ж повідомив, що загинули все ж 7 людей.

Деталі: Рубан додала, що рятувальники продовжують розбирати завали – ці роботи ще не закінчені.    

 
Фото Суспільного

Речник поліції Київської області Ірина Прянишникова додала, що 9 людей, серед яких 1 дитина, постраждали. Вони мають різні травми.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що троє людей загинули та ще 7 дістали поранення у результаті нічної атаки росіян на місто Ржищів у Київській області. Були пошкоджені гуртожитки. Під завалами шукають ще 4 людей.
  • Пізніше стало відомо, що кількість жертв нічної дронової атаки росіян зросла до 4.

Теми: Київська областьвійнажертви
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