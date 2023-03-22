Атака "Шахедов" на Ржищев: количество жертв возросло до 7
Спасатели достали тела еще 3 человек из-под завалов общежития в городе Ржищев Киевской области, таким образом количество жертв ночной атаки россиян возросло до 7.
Источник: спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде", спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова в комментарии "Украинской правде", начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram
Прямая речь Рубан: "Возросло количество жертв. 6 погибших найдено на 14:30" (уточнено: сначала Рубан сообщила о 7 погибших, но после публикации новости уточнила, что нашли тела 6 человек, – ред.)
Позже начальник полиции Киевской области Андрей Небытов все же сообщил, что погибли все же 7 человек.
Детали: Рубан добавила, что спасатели продолжают разбирать завалы – эти работы еще не закончены.
Спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила, что еще 9 человек, среди которых 1 ребенок, пострадали. Они имеют различные травмы.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще 7 получили ранения в результате ночной атаки россиян на город Ржищев в Киевской области. Были повреждены общежития, под завалами ищут еще 4 человека.
- Позже стало известно, что количество жертв ночной дроновой атаки россиян возросло до 4.