Генштаб: Запеклі бої – на півдні та півночі Бахмута, РФ наступає на Авдіївку та Мар’їнку

Найзапекліші бої тривають у південній та північній частинах Бахмута, Росія продовжує наступати на Авдіївку та Мар’їнку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів .

РФ продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута, також ворог проводив наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою.

Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору проти цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого 2 російські ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок, є загиблі і поранені серед цивільних громадян.

Також ворог завдав 41 авіаційний удар. Зокрема, окупанти використали 21 БпЛА типу Шахед-136 з Брянської області РФї, 16 з цих дронів було збито. Внаслідок ударів ворожих БпЛА, росіяни вразили територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині, є загиблі і пораненні серед цивільних громадян, а також пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині. Також загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Волфине та Попівка Сумської області та Басове, Стрілеча, Глибоке і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Білогорівка – Луганської, а також Колодязі та Верхньокам’янське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте його наступальний потенціал знижується. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед них – Васюківка, Миньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали зокрема, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське та місто Херсон.

В населеному пункті Веселе тимчасово зайнятої території Запорізької області, на території будівлі дитячого садочка російські окупаційні війська облаштували військовий шпиталь.

Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України. Так, в населених пунктах Херсонської області російська окупаційна так звана "влада" погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.

Водночас в Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу, через вказівку окупаційного так званого "керівництва" навчального закладу до 1 червня усім працівникам коледжу отримати паспорт громадянина російської федерації. Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів.