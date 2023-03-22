Росіяни намагаються оточити Авдіївку з травня, це не нова загроза – МВА

Російські окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області з травня місяця, останньою "крайньою" датою було 1 березня, але місто досі під контролем ЗСУ.

Джерело: керівник Авдіївської МВА Віталій Барбаш в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Ситуація щодо оточення (загрози - ред.) – не нова. Цю тактику щодо Авдіївки вони використовують з травня місяця. Було багато різних дат, які вони призначали для оточення Авдіївки. "Крайня" дата була 1 березня. Сьогодні 22 березня, і місто під українським прапором.

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Зараз з півночі вони зайшли у низини. Наші знаходяться на пануючих висотах. Саме це дає дуже шалені втрати ворога на цьому напрямку, на півночі. З півдня міста вони в них меньше активності.

Але вони не полишають спроб "затиснити ці клещі" (оточити - ред.). Хлопці на місці, тримаються.

Працює все, що в них (окупантів - ред.) є в наявності: авіаудари, ракетні удари, РСЗВ, ствольна артилерія, міномети, касетні боєприпаси, запальні магнієві – все летить в місто і на позиції навколо міста".

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Деталі: Барабаш повідомив, що обстрілів стало більше, у тому числі самого міста. За його словами, ще три тижні тому на Бахмутському напрямку було більше обстрілів та штурмових дії, ніж на Авдіївському, а зараз – майже на одному рівні.

На обидвох напрямках в день фіксують по 250-300 обстрілів позицій, 30-40 штурмових дій. Єдиною різницей є кількість авіаракетних ударів: на Бахмутскому – по 3-5, а на Авдіївському – іноді до 30 за добу.

На його думку, в окупантів немає проблем з особовим складом, БК та авіацією: "Ми цього не бачимо (послаблення ворога - ред.). Навіть по кількості штурмових дій відчувається, що особового складу в них багато. Вони давлять і давлять".

Крім того, Барабаш повідомив, що наразі в Авдіївці залишається орієнтовно 1900 людей. На початку вторгнення було 26 тисяч жителів. До 2014 року в місті було близько 40 тисяч людей.

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Що цьому передувало: