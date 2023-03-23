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Україна щодня використовує до 7 тисяч артснарядів – генсек НАТО

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 03:49
Україна щодня використовує до 7 тисяч артснарядів – генсек НАТО
Артснаряди. Фото з відкритих джерел

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що через інтенсивність боїв українська армія змушена щодня витрачати від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю The Guardian

Пряма мова: "Бої настільки інтенсивні, що Україна на день використовує від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує РФ. Поточний рівень витрат боєприпасів вищий, ніж рівень виробництва".

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Деталі: Столтенберг наголосив, що "Путін не планує миру, він планує нову війну", а тому Заходу треба бути готовим надалі підтримувати Україну боєприпасами і зброєю.   

Він розповів, що РФ нарощує військово-промислове виробництво та звертається за зброєю до авторитарних режимів Ірану, Північної Кореї та інших держав.

Столтенберг також закликав членів НАТО на саміті у Вільнюсі домовитися витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше видання Financial Times повідомило, що українські захисники за добу використовують близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів – це річне замовлення невеликої країни Європи.

Теми: НАТОвійнаУкраїна
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